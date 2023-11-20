مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11118 نقطة

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والتأمين العربية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والأهلي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.