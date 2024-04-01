عند 12423.01 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا اليوم

وكانت أسهم شركات مبكو، والوطنية للتعليم، وأكوا باور، والسيف غاليري، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الألماني الصحية، والزامل للصناعات، وسينومي ريتيل، وصدق، ولومي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 10%.