"مدن" توقّع عقودًا استثمارية بأكثر من 500 مليون ريال بالشراكة مع القطاعين العام والخاص

من ناحية ثانية، أبرمت "مدن" وشركة شبه الجزيرة للمقاولات عقد تطوير مساحة تتجاوز 1,5 مليون متر مربع في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة "العكيشية" بحجم استثمارات 66 مليون ريال لدعم التنمية المستدامة في المنطقة، كما وقعت عقدًا آخر مع شركة نقل وتقنيات المياه (WTTCO) لتنفيذ شبكة مياه في واحة مدن بجدة بحجم استثمارات 30 مليون ريال لتوفير احتياجات المصانع من المياه على مدار الساعة عبر شبكات مياه حديثة، وأيضًا تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة "مشاريع ضمان" لتطوير وتشغيل الوحدات الجاهزة التي يتم إنشاؤها حسب الطلب، وتمكين لوجستيات الطرف الثالث (3PL)، وإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة، وتسهيل إجراءات التراخيص بخدمات ما بعد التأجير.