السعودية والمالديف توقعان مذكرة تفاهم في مجال المهابط والطائرات المائية

وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، مذكرة تفاهم في مجال المهابط والطائرات المائية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المالديف، التي مثلها وزير النقل والطيران المدني الكابتن محمد أمين، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك على هامش زيارة وفد من جمهورية المالديف إلى وجهة البحر الأحمر.