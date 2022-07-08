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انخفاض بأسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية و"برنت" يسجل 103 دولارات للبرميل

فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99%
انخفاض بأسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية و"برنت" يسجل 103 دولارات للبرميل
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سبق

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي سيؤثر على الطلب على الذهب الأسود في العالم.

وبحلول الساعة 12:11 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.99% إلى 101.71 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.73% إلى 103.89 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأمس الخميس، أنهت أسعار النفط التعاملات على ارتفاع بأكثر من 4% وذلك في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بالأسعار في الجلستين السابقتين.

النفط
خام برنت

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