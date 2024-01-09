"بتكوين" يرتفع و"صناديق التداول الفوري" وشيكة.. مشاهد عن تراجع الدولار عالميًّا

توقف ارتفاع الدولار اليوم، مع تأكيد المتداولين مجددًا رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقوم بسلسلة من الخفض لأسعار الفائدة هذا العام بناء على الاعتقاد بأن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بالقدر الكافي.
وحومت البتكوين (العملات المشفرة) بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022، وسط تزايد التوقعات بأن الموافقات على صناديق تداول فورية للبتكوين باتت وشيكة.
وتراجع الدولار قليلًا بنسبة 0.04% إلى 102.26 مقابل سلة من العملات بعد أن ارتفع 1% الأسبوع الماضي؛ بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.27395 دولارًا.
واستقر اليورو أيضًا في أحدث التعاملات عند 1.0949 دولارًا مبتعدًا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.0877 دولارًا؛ في حين ابتعد الين عن مستوى 145 مقابل الدولار بعد انخفاض حاد في العملة الأمريكية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.