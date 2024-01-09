"بتكوين" يرتفع و"صناديق التداول الفوري" وشيكة.. مشاهد عن تراجع الدولار عالميًّا

واستقر اليورو أيضًا في أحدث التعاملات عند 1.0949 دولارًا مبتعدًا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.0877 دولارًا؛ في حين ابتعد الين عن مستوى 145 مقابل الدولار بعد انخفاض حاد في العملة الأمريكية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.