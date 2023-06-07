"أرامكو" تنضم لأكبر شركة طيران عالمية للاستثمار من أجل إنتاج وقود طائرات منخفض الكربون

من ناحيته، قال مايكل ليسكينن رئيس شركة يونايتد إيرلاينز: "هذا الحل المتطور قد يكون مسارًا فعلًا من حيث التكلفة بالنسبة للشركة من أجل الوفاء بالتزامنا الخاص بخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050 دون الاعتماد على تعويضات الكربون التقليدية".