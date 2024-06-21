بين مكاسب تتوالى وتراجع وصعود.. "الذهب والمعادن النفيسة" في "ميزان الأسعار"

تتجه أسعار الذهب، الجمعة، لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في وقت أبقت فيه بيانات اقتصادية أمريكية على تفاؤل المتعاملين بشأن احتمالات خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، كما تتجه معادن نفيسة أخرى لتحقيق مكاسب أسبوعية.