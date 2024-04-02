مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12476.59 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 53.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12476.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 270 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سابك، والكيميائية، وأفالون فارما، وينساب، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتل، والكابلات السعودية، وأسترا الصناعية، وسينومي سنترز، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.46% و 9.99% .
وكانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، والباحة، والكيميائية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسبكيم العالمية، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 36.16 نقطة ليقفل عند مستوى 26144.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.1 مليون سهم تقاسمتها 3288 صفقة.