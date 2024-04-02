مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12476.59 نقطة

وكانت أسهم شركات سابك، والكيميائية، وأفالون فارما، وينساب، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتل، والكابلات السعودية، وأسترا الصناعية، وسينومي سنترز، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.46% و 9.99% .