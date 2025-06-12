أسهم 238 شركة أغلقت على تراجع .. مؤشر السوق السعودية يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، وسينومي ريتيل، وتهامة، وبنيان ريت، والكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العمران، وأيان، وتالكو، وأنابيب، ومجموعة فتيحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (0.88%) و(9.15%).