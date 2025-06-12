أسهم 238 شركة أغلقت على تراجع .. مؤشر السوق السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بـ (164.08) نقطة ليقفل عند مستوى (10840.94) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.3) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (250) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (14) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (238) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، وسينومي ريتيل، وتهامة، وبنيان ريت، والكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات العمران، وأيان، وتالكو، وأنابيب، ومجموعة فتيحي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (0.88%) و(9.15%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، وباتك، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (425.57) نقطة ليقفل عند مستوى (26798.14) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (34) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم.