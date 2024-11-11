بأكثر من 180 مليار ريال.. حزمة مشروعات استراتيجية بمعرض "سيتي سكيب" الرياض لتسريع نمو السوق العقارية

أعلن وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن إطلاق مشروعات واتفاقيات استراتيجية تجاوزت قيمتها 180 مليار ريال خلال معرض "سيتي سكيب العالمي" 2024 في الرياض، وهو ما يمثل زيادة تتخطى 50 % مقارنة بنسخته الأولى.
وتأتي هذه المبادرات الجديدة لتعكس التقدم المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري، مما يعزز البيئة الاستثمارية العقارية في المملكة ويضع أسسًا لمستقبل عقاري مستدام.
وصرّح الحقيل بأن هذه النسخة شهدت تضاعف عدد المطورين العقاريين المحليين ليصل إلى أكثر من 100 مطور، بينما بلغ عدد المطورين الدوليين 69، في ضوء نمو كبير في قيمة الصفقات العقارية التي وصلت إلى 630 مليار ريال منذ بداية العام، ما يثبت دور القطاع العقاري كأحد المحركات الاقتصادية الأساسية لتحقيق تنوع الاقتصاد السعودي.
كما أشار الوزير الحقيل إلى جهود تسريع تطوير برامج إعادة التمويل العقاري في المملكة، بما يُسهم في رفع حجم سوق التمويل العقاري إلى 1.3 تريليون ريال بحلول 2030.
وأفاد بأن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بالشراكة مع البنوك، تمكنت من رفع حجم التمويلات طويلة الأجل، مما دعم السيولة المالية وأسهم في تخفيف الأعباء على رؤوس الأموال، حيث بلغ حجم إعادة التمويل في المحافظ العقارية نحو 37 مليار ريال وفق "العربية نت".
وفي جانب التشريعات، شدد الحقيل على إصدار أكثر من 20 تشريعًا من الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع العقاري، شملت اعتماد أكثر من 60 ألف وسيط عقاري، مشيرًا إلى أهمية هذه التنظيمات في تعزيز الكفاءة والشفافية في السوق العقارية.
يشارك في معرض "سيتي سكيب" نخبة من الخبراء والمستثمرين، ويضم منتدى خاصًا لمستثمري العقار بمشاركة 150 مستثمرًا من 22 دولة، مما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار. المعرض يستمر حتى الخميس، 14 نوفمبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة، بدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان، وبتنظيم من شركة (تحالف)، بمشاركة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليّات الاستثماري وشركة إنفورما العالمية.