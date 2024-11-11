بأكثر من 180 مليار ريال.. حزمة مشروعات استراتيجية بمعرض "سيتي سكيب" الرياض لتسريع نمو السوق العقارية

يشارك في معرض "سيتي سكيب" نخبة من الخبراء والمستثمرين، ويضم منتدى خاصًا لمستثمري العقار بمشاركة 150 مستثمرًا من 22 دولة، مما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي وفتح آفاق جديدة للاستثمار. المعرض يستمر حتى الخميس، 14 نوفمبر، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة، بدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان، وبتنظيم من شركة (تحالف)، بمشاركة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليّات الاستثماري وشركة إنفورما العالمية.