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تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تصل لـ17 مليار ريال في الربع الأول من 2024م

وزارة الاستثمار: إجمالي تكوين رأس المال الثابت على أساس سنوي وصل إلى 8%
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تصل لـ17 مليار ريال في الربع الأول من 2024م

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاستثمار، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 17 مليار ريال في الربع الأول لعام 2024م، ليحقق نسبة نمو 0.6% على أساس سنوي.

وأوضحت النشرة أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 818 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2024م، مرتفعًا بما نسبته 6.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت على أساس سنوي وصل إلى 8%.

وبلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي 7.2%؛ فيما وصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي إلى 17.8%.

وزارة الاستثمار
الاستثمار الأجنبي

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