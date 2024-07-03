تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تصل لـ17 مليار ريال في الربع الأول من 2024م

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاستثمار، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 17 مليار ريال في الربع الأول لعام 2024م، ليحقق نسبة نمو 0.6% على أساس سنوي.