"غرفة أبها" تنفّذ 5 دراسات لمشروعات سياحية جديدة بعسير وتدعو المهتمين للاطلاع

وأكّدت الغرفة حاجة السوق المحلي في منطقة عسير، إلى مجموعة من المشروعات السياحية التي تخدم زوار وسكان المنطقة، لتقديم الخدمات السياحية بشكل متميز وجودة عالية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية منطقة عسير لجذب ثمانية ملايين زيارة في 2030، إضافة إلى استمرار تزايد سكان المملكة بوجهٍ عام ومنطقة عسير بوجهٍ خاص، وهو ما يعطي احتمالية كبيرة لزيادة الطلب على هذه المشروعات في السنوات المقبلة، مع اتجاه المملكة إلى الاهتمام المتزايد بالقطاع السياحي، وجعل منطقة عسير وجهة سياحية عالمية في 2030.