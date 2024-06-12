انخفاض أسهم شركة Nio بسبب الرسوم الجمركية والتعريفات الجديدة من الاتحاد الأوروبي

انخفضت أسهم شركة Nio بعد أنباء عن أن المفوضية الأوروبية تخطط لفرض تعريفات جديدة على المركبات الكهربائية القادمة من الصين بنسبة تصل إلى 38%.
وتأتي هذه الرسوم الجديدة بعد شهر تقريبًا من قيام الولايات المتحدة بمضاعفة تعريفاتها الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية أربع مرات إلى 100%.
وانخفض سعر سهم شركة Nio بنسبة 1.6% في التداول ما قبل السوق؛ ما وضعه على المسار الصحيح للافتتاح عند أدنى مستوى له في سبعة أسابيع. وبالرغم من ذلك لا تبيع شركة Nio، التي يقع مقرها في شنغهاي، حاليًا أي سيارات كهربائية إلى أوروبا أو الولايات المتحدة؛ ولهذا أكد بعض المحللين أن شركة Nio لا ينبغي لها أن تتأثر، ولكن قبل تطبيق التعريفات انخفض سهم Nio بنسبة 19%، بما في ذلك عمليات البيع التي جرت مؤخرًا.
ومن أسباب انخفاض الأسهم أيضًا قلة أرباح الشركة في الربع الأول من عام 2024، كما انخفضت إيرادات الشركة على أساس سنوي في هذا الربع، ووصلت خسارة السهم إلى 33 سنتًا، وهذا أكبر من توقعات المحللين التي وصلت إلى 30 سنتًا.
يُذكر أن شركة Nio أبلغت عن تسليم ما يزيد قليلاً على 30 ألف سيارة في الربع الأول من عام 2024، وهو انخفاض بنسبة 3% على أساس سنوي. وانخفضت الإيرادات بنسبة 7%، وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 718 مليون دولار.