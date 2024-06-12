انخفاض أسهم شركة Nio بسبب الرسوم الجمركية والتعريفات الجديدة من الاتحاد الأوروبي

وانخفض سعر سهم شركة Nio بنسبة 1.6% في التداول ما قبل السوق؛ ما وضعه على المسار الصحيح للافتتاح عند أدنى مستوى له في سبعة أسابيع. وبالرغم من ذلك لا تبيع شركة Nio، التي يقع مقرها في شنغهاي، حاليًا أي سيارات كهربائية إلى أوروبا أو الولايات المتحدة؛ ولهذا أكد بعض المحللين أن شركة Nio لا ينبغي لها أن تتأثر، ولكن قبل تطبيق التعريفات انخفض سهم Nio بنسبة 19%، بما في ذلك عمليات البيع التي جرت مؤخرًا.