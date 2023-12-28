أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 79.85 دولارًا للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا أو 0.3% إلى 79.85 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01.33 بتوقيت غرينتش؛ فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتًا أو 0.3% أيضًا إلى 74.35 دولارًا للبرميل.