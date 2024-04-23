مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 12484 نقطة

وكانت أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وعذيب للاتصالات، واتحاد الخليج الأهلية، والوطنية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: مجموعة فتيحي، ومجموعة إم بي سي، وأنعام القابضة، وسينومي ريتيل، والحمادي الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.67% و4.77%.

فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وشمس، والباحة، وباتك، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وأميانتيت هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 95.74 نقطة، ليقفل عند مستوى 26691.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 42.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.