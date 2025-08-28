"السوق المالية": نمو ملحوظ للأدوات الاستثمارية في السوق السعودية بنهاية الربع الثاني 2025 مع تنوع المنتجات واتساع قاعدة المستثمرين

سجل عدد الصناديق الاستثمارية نموًا بنسبة 24.8% ليصل إلى 1,735 صندوقًا مقارنة بـ1,390 صندوقًا في الربع الثاني من 2024، وارتفعت قيمتها إلى 781.41 مليار ريال بنمو بلغ 27.8%. كما قفز عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة إلى أكثر من 1.76 مليون مشترك، محققًا نموًا نسبته 30.16% مقارنة بـ1.35 مليون مشترك في العام الماضي، في رقم قياسي هو الأعلى تاريخيًا.