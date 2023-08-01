نائب وزير الصناعة: السعودية وباكستان تعملان على توسيع علاقاتهما التجارية والاستثمارية

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن المملكة عملت على مدار الأعوام الماضية على تطوير كامل لقطاع التعدين، بما في ذلك إطلاق أكبر وأحدث مسح جيولوجي إقليمي في العالم على مساحة 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربي بأكثر من 1.5 مليار دولار، وتطوير قاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض والتي تحتوي على 80 عامًا من السجلات الجيولوجية في المملكة، إضافة إلى إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتسم بالشفافية والوضوح ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.