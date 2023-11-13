تراجع أسعار النفط مع استمرار مخاوف انخفاض الطلب

وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة عن أسبوعين متتاليين يوم الأربعاء المقبل، في حين أظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز" التي صدرت يوم الجمعة، انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أمريكا بمقدار منصتين إلى 494 منصة خلال الأسبوع الماضي.