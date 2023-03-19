ثاني محاوله لبيعه.. "فيرست سيتيزنز" تدرس الاستحواذ على بنك سيليكون فالي

تعكف شركة فيرست سيتيزنز بانكشيرز على تقييم عرضٍ للاستحواذ على بنك سيليكون فالي الذي أغلقته السلطات الأمريكية يوم الجمعة قبل الماضي، وأثار ذعراً في الأسواق العالمية.
وقال تقرير بلومبرغ عن مصادر مطلعة إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار.
وفي وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الجاري طلبت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكَي سيليكون فالي وسيغنتشر، تقديم عروض بحلول 17 مارس.
وبحسب رويترز، تأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيليكون فالي في العاشر من مارس، وعلى سيغنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبّب انهيار البنكيْن متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من تسرُّب تداعيات الأزمة.
وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون فالي بعد محاولة لم تنجح قبل أسبوع، ووكلت بنك الاستثمار بيبر ساندلر لإدارة عطاء جديد.