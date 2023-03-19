ثاني محاوله لبيعه.. "فيرست سيتيزنز" تدرس الاستحواذ على بنك سيليكون فالي

وبحسب رويترز، تأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيليكون فالي في العاشر من مارس، وعلى سيغنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبّب انهيار البنكيْن متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من تسرُّب تداعيات الأزمة.