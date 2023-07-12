48 مليون عملية نقاط بيع في المطاعم والمقاهي بجميع المناطق بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال خلال أسبوع

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية (4.959.000) بقيمة (680.068.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء (1.312.000) بقيمة (328.416.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم (65.000) بقيمة (75.419.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية (1.014.000) بقيمة (227.664.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود (12.772.000) بقيمة (718.893.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (7.230.000) بقيمة (723.417.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث (990.000) بقيمة (260.325.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق (673.000) بقيمة (217.284.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة (1.368.000) بقيمة (103.820.000) ريال.