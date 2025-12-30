الذهب يختتم 2025 بأفضل أداء سنوي منذ 1979 وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية

سجلت أسعار الذهب والمعادن النفيسة ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، بعد تراجعات حادة في الجلسة السابقة، حيث أعادت السوق تركيزها على المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، ما دفع الذهب إلى الصعود مجددًا نحو تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4365.86 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن تكبّد أمس الاثنين أكبر خسارة يومية له من حيث النسبة المئوية منذ 21 أكتوبر، إثر عمليات جني الأرباح التي هبطت بالأسعار من أعلى مستوى عند 4549.71 دولارًا المسجل يوم الجمعة.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% لتسجل 4380.10 دولارًا للأوقية.
وتترقب الأسواق اليوم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر ديسمبر، وسط توقعات بأن يشهد العام المقبل خفضين لأسعار الفائدة، وهو ما يُعد عامل دعم محتمل لأسعار الذهب.
وفي المقابل، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.6% لتسجل 75.523 دولارًا للأوقية، بعد أن بلغت مستوى قياسيًا عند 83.62 دولارًا في الجلسة السابقة، قبل أن تتكبد أكبر خسارة يومية منذ أغسطس 2020.
وسجّلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 161% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، بفضل إدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة، ووسط نقص المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري.
كما صعد البلاتين بنسبة 4.5% إلى 2203.07 دولارات للأوقية، بعد أن سجل تراجعًا حادًا يوم أمس رغم لامسته مستوى غير مسبوق عند 2478.50 دولارًا.
وارتفع البلاديوم بنسبة 2% ليبلغ 1648.75 دولارًا للأوقية، بعد خسارة كبيرة بلغت 16% يوم الاثنين.