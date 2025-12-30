الذهب يختتم 2025 بأفضل أداء سنوي منذ 1979 وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 4365.86 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن تكبّد أمس الاثنين أكبر خسارة يومية له من حيث النسبة المئوية منذ 21 أكتوبر، إثر عمليات جني الأرباح التي هبطت بالأسعار من أعلى مستوى عند 4549.71 دولارًا المسجل يوم الجمعة.