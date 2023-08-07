"ميناء الملك عبدالله" يعقد شراكات استراتيجية مع مزودين رئيسيين لخدمات الوقود البحري

أعلن ميناء الملك عبدالله، عن عقد شراكات استراتيجية مع شركة ويسترن للإمدادات البترولية المتكاملة المحدودة (Western Ful Supply For Petroleum Products Company Limited)، وشركة مينيرفا بنكيرينغ (Bunkering Minerva) ، المزودين الرئيسيين لخدمات الوقود البحري.
وتأتي هذه الشراكات عبر إطلاق خدمة تموين السفن بالوقود البحري، نحو تطوير الخدمات البحرية للميناء، بتوفر المزيد من الخدمات المتميزة لكل سفينة تدخل إليه.
وأكد الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، جاي نيو، أن توفير إمداد الوقود في الميناء يُعَد خطوة مهمة للجهود الرامية لتعزيز قيمة العملاء؛ مشيرًا إلى أنها تتماشى بالتوازي مع التزامهم بتوسيع نطاق الخدمات البحرية وخدمة العملاء بشكل أفضل يومًا بعد يوم.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يسير في خطة أعمال تطويرية كواحد من أسرع الموانئ تطورًا في العالم؛ مستفيدًا من مرافقه المتطورة وموقعه الاستراتيجي؛ وذلك بتوسيع خدماته باستمرار، والإسهام في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا دوليًّا رئيسيًّا على مفترق طرق ثلاث قارات رئيسية؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.