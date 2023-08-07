"ميناء الملك عبدالله" يعقد شراكات استراتيجية مع مزودين رئيسيين لخدمات الوقود البحري

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يسير في خطة أعمال تطويرية كواحد من أسرع الموانئ تطورًا في العالم؛ مستفيدًا من مرافقه المتطورة وموقعه الاستراتيجي؛ وذلك بتوسيع خدماته باستمرار، والإسهام في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا دوليًّا رئيسيًّا على مفترق طرق ثلاث قارات رئيسية؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.