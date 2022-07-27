بعد الكشف عن "مؤشرين مقلقين".. النفط يعاود الارتفاع مجددًا

أغلقت العقود الآجلة للنفط على مكاسب بأكثر من دولارين، يوم الأربعاء، مستفيدة من تقرير يظهر انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.