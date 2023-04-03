"البيئة": استخدام التقنيات الحديثة لتطوير زراعة الدُخن وزيادة إسهامه في الأمن الغذائي

ويتميز الدخن بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية العالية؛ فهو غني بالمغذيات، ويساعد على المحافظة على صحة القلب، ويخفض الكوليسترول بالدم، كما يقلل الإصابة بالسكري، ويحسّن وظيفة الجهاز الهضمي، ويعزز وظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى أنه يمنع الإصابة بفقر الدم، ويحتوي الدخن على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، كالألياف الغذائية، والفيتامينات، والمعادن مثل الحديد والفسفور والماغنيسيوم، ويحتوي كوب الدخن المطبوخ على (201) سعرة حرارية، و(6) جرامات من البروتين، بالإضافة إلى جرامين من الألياف الغذائية، وأقل من جرامين من الدهون.