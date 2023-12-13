مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "النموذج المتين" للسعودية يؤكد جاهزيتها لبدء برامجها النووية لإنتاج الطاقة

التقى اليوم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي يزور السعودية حاليًا.
وأثناء زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمملكة، التي تهدف إلى الاطلاع على أحدث التقنيات والإجراءات ذات العلاقة بقطاع الطاقة النووية والإشعاعية في السعودية، قام بزيارة للمختبرات الرقابية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، واستقبله خلالها الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى. وتعد هذه المختبرات المعتمدة من قِبل شبكة الوكالة الدولية ALMERA وسيلة مهمة لدعم الهيئة في قيامها بمسؤولياتها الرقابية وفق أهدافها المتعلقة بحماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، وتقدير مستوى المواد النووية في تحقيق بعض التزامات السعودية الدولية.
كما اطلع غروسي على مركز عمليات الطوارئ النووية، الذي يشتمل على منصات مختلفة، منها: منصة تلقِّي البلاغات الدولية عن الحوادث النووية USEI، والمنصة الوطنية لشبكة الرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار المبكر، التي ترتبط بالشبكة الدولية لمركز عمليات الطوارئ في الوكالة IRMIS، ومنصة دعم اتخاذ القرار ومحاكاة الحوادث النووية وسحابة التلوث الإشعاعي، المرتبطة بالرصد المناخي الدقيق بشكل يساعد على اتخاذ قرارات الإجراءات الوقائية الاستباقية بناء على توقعات تداعيات التلوث الإشعاعي.
وأكد المدير العام للوكالة خلال الزيارة أن النموذج المتين الذي تضطلع به السعودية في الشأن الرقابي يؤكد جاهزيتها لبدء برامجها النووية لإنتاج الطاقة، ويعزز دور المنظومة الدولية وتكاملها.
كما زار المدير العام للوكالة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واستعرض مع سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، الرئيس التنفيذي للمدينة، التعاون القائم بين الجهتين، الذي أسهمت الوكالة من خلاله في دعم بناء الكفاءات البشرية في السعودية في مجالات الطاقة الذرية، والتقنيات النووية والإشعاعية، ومشروعات التعاون التقني، وبعثات الخبراء الداعمة لمهمات المدينة في توطين صناعة الطاقة النووية في السعودية، وكذلك إسهام منسوبي المدينة في دعم الوكالة في برامجها المختلفة لخدمة الدول الأعضاء، وتفعيل وتطوير ما تنشره الوكالة من إرشادات ووسائل، تساعد الدول في تأسيس البنية التحتية النووية اللازمة لإدخال الطاقة النووية.
كما شملت الزيارة جولة على معرض مشكاة التفاعلي، إحدى مبادرات المدينة، الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول علوم وتقنيات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة، من خلال برامج إثرائية وتفاعلية متنوعة.
وزار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والتقى معالي رئيس المدينة الدكتور منير بن محمود الدسوقي، بحضور عدد من مسؤولي الطاقة والبحث والتطوير والابتكار في السعودية، واطلع على جهود المدينة في بناء مفاعل البحوث منخفض الطاقة، الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، ويجري العمل فيه حاليًا كأول مفاعل نووي بحثي في السعودية، ويعد أحد مشاريع رؤية "السعودية 2030" الطموحة، ومن أهم المكونات الداعمة للمشروع الوطني للطاقة الذرية.
واستمع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى شرح عن مكونات المفاعل النووي، الذي صُمم بطاقة منخفضة ليكون متعدد الأغراض، وبخصائص مشابهة لمفاعلات إنتاج الطاقة، ويهدف إلى تأهيل كفاءات وطنية ذات مهارات عالية في مجال تشغيل مفاعلات الطاقة والتقنيات النووية، وتعزيز مخرجات البحث والتطوير والابتكار النووية عالية الجودة.
كما يهدف المفاعل إلى نقل وتوطين التقنيات والتطبيقات النووية الواعدة؛ ما يجعل الطاقة النووية جزءًا من منظومة الطاقة في السعودية، ويعزز دور السعودية بوصفها دولة رائدة وفاعلة في مجال الطاقة.
واطلع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال جولته في المدينة على مشروع "الكراج" الذي يسهم في دعم الشركات التقنية ورواد الأعمال لتأسيس شركاتهم، ويحاكي التجارب العالمية في ذلك، ويستقطب المبادرات والأفكار الخلاقة في دعم ريادة الأعمال في التقنيات الناشئة على المستوى العالمي.
واختتم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جولته بزيارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، واطلع على أبرز التقنيات المستخدمة، وتجول في قسم السايكلوترون والمستحضرات الصيدلانية المشعة، الذي يلبي احتياجات المراكز الطبية المحلية والإقليمية من المستحضرات المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج لعدد من الأمراض الدقيقة، ويقدم منتجاته لأكثر من 45 مركزًا سعودًّيا متخصصًا في الطب النووي.