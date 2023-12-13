مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "النموذج المتين" للسعودية يؤكد جاهزيتها لبدء برامجها النووية لإنتاج الطاقة

كما زار المدير العام للوكالة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واستعرض مع سمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، الرئيس التنفيذي للمدينة، التعاون القائم بين الجهتين، الذي أسهمت الوكالة من خلاله في دعم بناء الكفاءات البشرية في السعودية في مجالات الطاقة الذرية، والتقنيات النووية والإشعاعية، ومشروعات التعاون التقني، وبعثات الخبراء الداعمة لمهمات المدينة في توطين صناعة الطاقة النووية في السعودية، وكذلك إسهام منسوبي المدينة في دعم الوكالة في برامجها المختلفة لخدمة الدول الأعضاء، وتفعيل وتطوير ما تنشره الوكالة من إرشادات ووسائل، تساعد الدول في تأسيس البنية التحتية النووية اللازمة لإدخال الطاقة النووية.