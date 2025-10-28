الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط تفاؤل تجاري وترقب الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مع انخفاض الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل تفاؤل بتحقيق تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وترقب لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وسجّل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 3944.29 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% إلى 3959.60 دولارًا للأوقية.
ويترقب المستثمرون قرارات الاحتياطي الفيدرالي، المتوقع أن يُعلن غدًا الأربعاء خفضًا بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة.
وفي السياق ذاته، توقعت جمعية سوق السبائك في لندن أن تبلغ أسعار الذهب 4980 دولارًا للأوقية خلال العام المقبل، بينما خفّضت مؤسسات مالية كـ"سيتي" و"كابيتال إيكونوميكس" توقعاتها.
أما باقي المعادن النفيسة، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 46.68 دولارًا، والبلاتين 1.1% إلى 1575.43 دولارًا، والبلاديوم 3% إلى 1366.75 دولارًا للأوقية.