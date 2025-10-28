الذهب يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع وسط تفاؤل تجاري وترقب الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مع انخفاض الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل تفاؤل بتحقيق تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وترقب لنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.