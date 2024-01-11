باستثمارات أجنبية فاقت 255 مليون ريال.. "مدن" تُعزز نشاط الصناعات التحويلية التعدينية

وأبرمت "مدن" خلال المؤتمر مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية لتنفيذ مشروعات بحثية ودراسات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من بينها: "توطين التقنية، ودعم المحتوى المحلي، وتنمية رأس المال البشري"، وتم توقيع المذكرة الثانية مع شركة "معادن" للتعاون في مجالات دعم المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الخبرات الوطنية وزيادة التوظيف، إضافة إلى دعم الاقتصاد المناطقي وإطلاق الفرص الاستثمارية في مجالات التعدين عبر برنامج "ثروة" التي أطلقته "معادن" نهاية عام 2022م.