لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.. مجموعة السعودية ووزارة الاستثمار توقعان مذكرة تفاهم

وتشمل المذكرة تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين، مما يعكس التعاون البنّاء بين الطرفين، حيث يتيح هذا التعاون لضيوف المملكة من الشركات العالمية الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية، وأحدث المنتجات التي توفرها مجموعة السعودية لدعم تطلعات المملكة للبرنامج السعودي لدعم كبار المستثمرين المحليين والعالميين، إلى جانب توفير الخدمات اللوجستية والشحن عبر السعودية للشحن، علاوةً على الطيران الخاص، وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) المقدمة عبر شركة السعودية للطيران الخاص، الأمر الذي يؤكد المساعي الرامية إلى تسهيل تجربة سفر الضيوف، لاسيما المستثمرين منهم من وإلى المملكة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للارتقاء بتجربة المستثمر، إضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.