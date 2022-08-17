السعودية تطلق الندوة الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة

أطلق وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، فيصل بن فاضل الإبراهيم، الندوة الوطنية الأولى لبيانات أهداف التنمية المستدامة، التي عُقدت افتراضيًا بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، بهدف بحث السبل المثلى لتوفير البيانات الهادفة لإعداد التقارير الدقيقة عن المملكة، وقياس البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.