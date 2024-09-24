لاستكشاف الفرص.. تعاون استراتيجي بين أرامكو السعودية و"مجموعة الصين الوطنية لمواد البناء"

وقال: نسعى إلى استكمال جهود أرامكو السعودية في مجال تعزيز تحوّل المواد، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن فرص تعاون عديدة متوقعة من شأنها أن تُسهم بنحو إيجابي في الحدّ من الكربون في المشاريع التنموية، وزيادة تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الصين والمملكة، مفيدًا بأن هذه الاتفاقية الإطارية تستند إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع أرامكو السعودية وأكاديمية الصين لمواد البناء، وتأتي عقب إطلاق مركز التميّز والابتكار في المواد اللامعدنية في بكين عام 2021 من قبل أرامكو السعودية والأكاديمية الصينية لمواد البناء (سي بي إم أي)، الذراع العلمي والتقني لمجموعة (سي إن بي إم).