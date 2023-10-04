مع ترقّب نتائج اجتماع لجنة أوبك+.. تراجع أسعار النفط بنحو 2%

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء بنحو 2% وسط ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها، فضلاً عن صدور بيانات المخزونات الأسبوعية في الولايات المتحدة.