مع ترقّب نتائج اجتماع لجنة أوبك+.. تراجع أسعار النفط بنحو 2%

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء بنحو 2% وسط ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها، فضلاً عن صدور بيانات المخزونات الأسبوعية في الولايات المتحدة.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية استمرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر 2023.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر 1.81% أو 1.65 دولار إلى 89.27 دولار للبرميل، في تمام الساعة 02:23 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر 1.98% أو 1.77 دولار عند 87.46 دولار للبرميل.