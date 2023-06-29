Stc تحقق ارتفاعاً قياسياً لخدمات الجيل الخامس في منى بـ211% خلال العيد

وتأتي هذه الأرقام لتتواكب مع زيادة أعداد ضيوف الرحمن وعودتهم لمستوياتهم الطبيعية، حيث بلغ عدد الحجاج لهذا العام 1444هـ (1,845,045) حاجاً، منهم (1,660,915) حاجاً قدِموا من خارج المملكة، كما يأتي النمو الذي حققته stc نتيجةً لتطوير خدماتها من خلال توفير تقنيات اتصال بمعايير عالمية وتقديم تجربة رقمية سلسة تلبي الطلب المتزايد والمتوقع على الخدمات الرقمية وخدمات الاتصال من الحجاج، ومنها تحويل حركة المرور الدولية على بروتوكولات الإنترنت (IP) بنسبة 100%، مع طاقة استيعابية للمقاسم الدولية تسمح بمرور 150 ألف مكالمة فعلية في وقت واحد.