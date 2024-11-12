مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12047 نقطة

وكانت أسهم شركات: أسمنت الجوف، وملاذ للتأمين، وعلم، ومياه هنا، والكابلات السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، ورسن، والبحر الأحمر، وبرغرايززر، وأمريكانا الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.75% و4.42%.