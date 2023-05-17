الصندوق الصناعي يوقّع مذكرة تفاهم مع "الموانئ"

وقّع صندوق التنمية الصناعية السعودي، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ وذلك لتعزيز أوجُه التعاون بين الطرفين؛ لما من شأنه دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة.
ومثّل الصندوق الصناعي في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي الأمير سلطان بن خالد آل سعود، فيما مثّل الهيئة العامة للموانئ رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري.
وستسهم المذكرة في تمكين القطاع اللوجستي، ودعم الشركات المشغلة للموانئ، وتمويلها من قِبل الصندوق؛ لجذب استثمارات إضافية، وتطوير الخدمات والمناطق اللوجستية، مما يرفع وتيرة إقامة مراكز لوجستية، ويُعزّز البيئة الاستثمارية، والحركة الصناعية والتجارية في المملكة، بما يُحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لترسيخ مكانة المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصّة لوجستية عالمية.
ويأتي توقيع المذكرة امتدادًا لجهود الصندوق المُستمرّة في تيسير الإجراءات اللازمة لنمو مشاريع عملائه، وتحفيز المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة، إضافة إلى توفير الدعم اللازم لهم عبر شراكات نوعية مع جهات مختلفة في القطاعين العام والخاص.