الصندوق الصناعي يوقّع مذكرة تفاهم مع "الموانئ"

وستسهم المذكرة في تمكين القطاع اللوجستي، ودعم الشركات المشغلة للموانئ، وتمويلها من قِبل الصندوق؛ لجذب استثمارات إضافية، وتطوير الخدمات والمناطق اللوجستية، مما يرفع وتيرة إقامة مراكز لوجستية، ويُعزّز البيئة الاستثمارية، والحركة الصناعية والتجارية في المملكة، بما يُحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لترسيخ مكانة المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصّة لوجستية عالمية.