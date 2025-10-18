الفرق بين شراء سبائك الذهب والمجوهرات الذهبية في السعودية: متى تختار الاستثمار ومتى تختار الزينة؟

في وقتٍ يشهد فيه الذهب ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، يتساءل كثير من المستهلكين في السعودية عن الخيار الأفضل: هل يُفضل شراء السبائك الذهبية أم المجوهرات؟
الجواب يعتمد على الهدف من الشراء هل هو استثمار لحفظ المال أم اقتناء للزينة؟
في هذا التقرير، سبق تستعرض الفروق الجوهرية بين النوعين، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح قبل الشراء.
الهدف: الحفاظ على القيمة وتنمية المال
السبائك الذهبية مثل سبائك 10 أو 100 غرام والجنيهات الذهبية عيار 24 يُعد الخيار الأفضل للاستثمار والادخار.
فهي تُشبه الحصالة المالية تحافظ على القيمة الحقيقية للنقود مع مرور الزمن.
لماذا السبائك خيار استثماري؟
• السبائك عيار 24 لا تخضع للضريبة 15% من ضريبة القيمة المضافة.
• تكلفة الصناعة, سعر المصنعية فيها منخفضة جدا وقد تباع بـ سعر الذهب العالمي للأوزان الثقيلة .
• نقاوتها أعلى, تصنع من ذهب عيار 24، وهو الأنقى والأعلى قيمة استثمارية.
• سهولة البيع, تُباع وتُشترى بسهولة داخل المملكة وخارجها، لأنها معيار عالمي معتمد.
متى تُفضل؟
عندما يكون الهدف هو الادخار طويل المدى أو حماية المال من التضخم أي عندما تقلّ قيمة العملة بمرور الوقت بينما يحتفظ الذهب بقيمته بل ويرتفع.
الخلاصة: من يريد أن يجعل (فلوسه تكبر مع الوقت)، فالسبيكة هي الخيار الأذكى.
الهدف: الزينة وممكن تكون خزينه اذا تم الاحتفاظ بها وقت طويل جدا.
المجوهرات الذهبية مثل الخواتم والعقود والأساور تُصنع بغرض الزينة، وليست استثماراً فعالاً من الناحية المالية.
لماذا لا تُعد المجوهرات استثماراً؟
• تخضع لضريبة القيمة المضافة 15% .
• تكلفتها أعلى: سعر مصنعية الذهب المشغول قد تصل إلى 60 ريالاً للغرام أو أكثر، وهي تكلفة لا تُسترد عند البيع.
• خسارة المصنعية: التاجر عند الشراء منك لا يدفع قيمة المصنعية، بل سعر الذهب الخام فقط.
• العيار أقل: تُصنع عادة من عيار 21 أو 18 لتكون أكثر صلابة ومناسبة للارتداء.
متى تُفضل؟
عندما يكون للبس والإهداء.
الخلاصة: تصلح للزينة، لكن ليست وسيلة ادخار، لأنك تخسر المصنعية عند البيع.
كيف تحسب السعر العادل للذهب الزينة او المشغول قبل الشراء؟
يعتمد سعر الذهب المشغول على ثلاثة عناصر:
1. سعر الذهب الخام اليوم.
2. أجرة التصنيع (المصنعية) — وهي الجزء الذي يختلف من محل لآخر.
3. ربح تاجر التجزئة او محل المجوهرات.
4. الضريبة (15%) تُضاف على المجموع النهائي.
ولتجنّب المبالغة في الأسعار، يُنصح باستخدام حاسبة الذهب الإلكترونية لمعرفة السعر الحقيقي للقطعة قبل الشراء، خصوصاً إذا كان وزنها كبيراً أو المصنعية مرتفعة.
كيف تعرف الوقت المناسب لشراء الذهب؟
اختيار التوقيت الصحيح للشراء لا يقل أهمية عن نوع الذهب الذي تختاره.
فالذهب مثل أي سلعة أخرى يتأثر بالعرض والطلب وأسعار الدولار وأسعار الفائدة العالمية, ننصحك بمتابعة مركز المعرفة في موقع ذهب السعودية للاطلاع على تحديثات أسعار الذهب والمواضيع المتعلق بالذهب .
إليك أهم القواعد العملية التي يتبعها الخبراء والمستهلكون في السعودية:
1. راقب حركة الدولار الأمريكي:
عندما يضعف الدولار عالميًا، عادةً ما يرتفع سعر الذهب.
أما إذا ارتفع الدولار بقوة، فقد يهبط الذهب مؤقتًا ويكون حينها وقتًا جيدًا للشراء.
2. استفد من فترات الهبوط المفاجئ:
لا تخف من الشراء عند التراجع الطفيف في الأسعار، فغالبًا ما تكون هذه فرص ادخار ممتازة.
المهم هو الشراء من محل موثوق ومتابعة سعر الذهب بدقة عبر المواقع المتخصصة.
3. فكر على المدى الطويل:
لا تجعل قراراتك قصيرة المدى.
الذهب ليس سلعة للمضاربة السريعة، بل أصل ادخاري طويل الأمد يحافظ على قيمته مع مرور السنوات.
4. استخدم حاسبة الذهب قبل الشراء:
قبل أن تدفع، أدخل السعر الحالي للغرام والمصنعية والوزن في حاسبة الذهب الإلكترونية، لمعرفة المبلغ الصحيح بالضبط، وتجنب المبالغة من قبل بعض التجار.
• الذهب لا يُشترى بعجلة، ولا يُباع بخوف. أفضل وقت للشراء هو عندما تكون مرتاحًا ماليًا ومستعدًا للادخار، وليس عندما يرتفع السعر فجأة.