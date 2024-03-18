المملكة تعزز التعاون المتبادل في مجال توصيل كابلات الربط الدولي والتوسع البري

أبرمت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، اليوم، اتفاقية تعاون جديدة؛ بهدف تعزيز التعاون المتبادل في مجال توصيل كابلات الربط الدولية، والتوسع في الربط الدولي البري، بحضور كل من المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لـ "سلام"، والمهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لـ "إذكاء".
وبهذه المناسبة، قال "العنقري": "نهدف عبر هذه الاتفاقية إلى إيجاد سعات اتصال دولية تُعزز مكانة السعودية كنقطة اتصال عالمية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعتبر برنامج التعاون إضافة نوعية لسعات الاتصال الدولية التي تمتلكها "سلام" كمشغّل اتصال دولي ويتكامل مع شبكة الكوابل البرية والبحرية لدينا التي تمتد لـ 24.000 كيلومتر في أنحاء السعودية، ونحن سعداء بهذه الشراكة لخبرتها في المجال عبر إحدى شركات المجموعة وهي الشركة العمانية للشبكات المعلوماتية (DataOM)".
ومن جانبه، أوضح "المنذري" أنه وبموجب هذه الشراكة سيتم النظر والعمل في موضوع الربط الدولي البري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية عن طريق مد الكوابل البرية العابرة للحدود، بحيث تتولى المجموعة الاستثمار والتمويل وتنفيذ مراحل العمل بالمشروع في الجانب العماني، من خلال إحدى شركات المجموعة (DataOM)".
وتجدر الإشارة إلى التزام "سلام" بتزويد العملاء في المملكة العربية السعودية، بأفضل الحلول في مجالات الاتصال، وأمن المعلومات، والخدمات السحابية، وخدمات التكنولوجيا الناشئة وتصميم منظومة اتصال سلسلة تعزز ترابط الأفراد والشركات في ظل مشهد رقمي متغير باستمرار.