المملكة تعزز التعاون المتبادل في مجال توصيل كابلات الربط الدولي والتوسع البري

وبهذه المناسبة، قال "العنقري": "نهدف عبر هذه الاتفاقية إلى إيجاد سعات اتصال دولية تُعزز مكانة السعودية كنقطة اتصال عالمية والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعتبر برنامج التعاون إضافة نوعية لسعات الاتصال الدولية التي تمتلكها "سلام" كمشغّل اتصال دولي ويتكامل مع شبكة الكوابل البرية والبحرية لدينا التي تمتد لـ 24.000 كيلومتر في أنحاء السعودية، ونحن سعداء بهذه الشراكة لخبرتها في المجال عبر إحدى شركات المجموعة وهي الشركة العمانية للشبكات المعلوماتية (DataOM)".