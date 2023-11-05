511.348 حاوية.. ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال أكتوبر

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يوليو لعام 2023م، بمناولة 491.197 حاوية قياسية، كما حصد عدة جوائز عالمية، منها جائزة البنية التحتية المتقدمة ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023" بالإمارات العربية المتحدة، وجائزة ميناء العام" في حفل جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards بدولة الإمارات العربية المتحدة 2023، وجائزة "أفضل ميناء" عام 2022م ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر"International Green Shipping Summit Awards"، بمدينة روتردام الهولندية.