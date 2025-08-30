المملكة تتحرك لتصبح قوة عالمية في الليثيوم.. ونقل التقنيات وتوطين الصناعات يدخل حيّز التنفيذ

وتستهدف الإستراتيجية الشاملة للتعدين رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 64 مليار دولار بحلول 2030، في وقت تُقدّر فيه قيمة الثروة المعدنية للمملكة بنحو 2.5 تريليون دولار، ما يعزّز موقعها كمورد عالمي للمعادن الحرجة، ويجعلها شريكًا محوريًا في مستقبل الطاقة والصناعة عالميًا.