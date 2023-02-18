نمو قياسي وأرقام عالمية.. توقعات بصعود مبيعات مهرجان البن لـ 10 ملايين ريال

ويرتبط مزارعو جبال جازان بعلاقة عشق وطيدة مع شجرة البن، وتتنافس 6 محافظات في زراعة البن هناك، وهي: الدائر، وفيفاء، والعارضة، والريث، وهروب، والعيدابي، فيما يعد مهرجان البن السعودي الذي يُقام كل عام في محافظة الداير- شرقي منطقة جازان، تظاهرة ثقافية اقتصادية للاحتفال بمنتج البن السعودي.