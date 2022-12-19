الاتحاد الأوروبي يقر سقفًا لأسعار الغاز عند 180 يورو

أقرت الدول الأوروبية اتفاقًا للحد من أسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو، منهية شهورًا من الجدل السياسي حول ما إذا كان يجب التدخل في أزمة طاقة تهدد بدفع المنطقة إلى الركود.