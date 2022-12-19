الاتحاد الأوروبي يقر سقفًا لأسعار الغاز عند 180 يورو

أقرت الدول الأوروبية اتفاقًا للحد من أسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو، منهية شهورًا من الجدل السياسي حول ما إذا كان يجب التدخل في أزمة طاقة تهدد بدفع المنطقة إلى الركود.
وقالت الوزيرة المالطية ميريام دالي: "نتحدّث عن سقف للأسعار عند 180 يورو، وذلك بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرًا".
واعتبرت الوزيرة الاتفاق بأنه إنجاز لم يكن من السهل تحقيقه.
من جانب آخر، أفاد مسؤولون ووثيقة اطلعت عليها "رويترز" بأن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة.