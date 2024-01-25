"السعودية للبحر الأحمر" توقّع مذكرتي تفاهم مع "سرك" والأكاديمية الوطنية البحرية

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر مع الشركة السعودية الاستثمارية إلى إعادة التدوير "سرك" في مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إنشاء مركز عمليات السياحة الساحلية في الرياض، ليشمل جوانب البيئة والأمن والسلامة والسياحة, وكذلك في مشروع تركيب عوامات الإرساء وتوريدها ومراقبتها وصيانتها على طول البحر الأحمر, وأيضًا في مشروع تنظيم إدارة النفايات وإعادة تدويرها في المنشآت والمواقع التي تمارس فيها الأنشطة البحرية والأنشطة الملاحية السياحية، بما في ذلك إطلاق مبادرات للتخلص ومعالجة النفايات في البحر الأحمر.