الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار وقوة الطلب

وبحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2021.09 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2032.40 دولارًا للأونصة.