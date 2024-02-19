الذهب قُرب أعلى مستوى في أسبوع بدعم من انخفاض الدولار وقوة الطلب

ارتفعت أسعار الذهب لتقترب من أعلى مستوى في أسبوع، الاثنين 19 فبراير، مدعومة بتراجع طفيف للدولار الأمريكي وزيادة التوتر في الشرق الأوسط؛ الأمر الذي عزز شهية الإقبال على الملاذات الآمنة.
وبحلول الساعة 03:35 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2021.09 دولارًا للأونصة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ 13 فبراير. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2032.40 دولارًا للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 902.37 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 958.66 دولارًا للأونصة. وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.12 دولارًا للأونصة.