سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10938 نقطة

وكانت أسهم شركات رعاية، والباحة، وأسلاك، والوطنية، بدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد، وجي آي جي، وثمار، والتعاونية، وبروج للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و8.03%.