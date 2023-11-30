إحصاءات التجارة الدولية: انخفاض الصادرات السلعية 24.9 في الربع الثالث من عام 2023

وكانت قيمة الواردات من الصين 40.6 مليار ريال (20.3% من إجمالي الواردات) في الربع الثالث 2023؛ مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 17.9 مليار ريال (8.9% من إجمالي الواردات)، و12.1 مليار ريال (6.0% من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت كل من الهند، وألمانيا، واليابان وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 121.7 مليار ريال؛ وهو ما يمثل نسبة 60.9% من إجمالي الواردات.