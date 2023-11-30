إحصاءات التجارة الدولية: انخفاض الصادرات السلعية 24.9 في الربع الثالث من عام 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن الصادرات السلعية السعودية في الربع الثالث من العام الحالي 2023، بلغت قيمتها 299.8 مليار ريال، مقارنة بـ399.1 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2022؛ وذلك بانخفاض بنسبة 24.9%؛ وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 89.0 مليار ريال بنسبة 27.8%؛ حيث بلغت قيمتها 231.1 مليار ريال مقابل 320.1 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022.
وأظهرت "الإحصاء" في تقريرها الصادر اليوم الخميس، انخفاض نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.2% في الربع الثالث من عام 2022 إلى 77.1% في الربع الثالث عام 2023، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع الثاني عام 2023 بمقدار 5.0 مليارات ريال وبنسبة 1.7%.
وسجلت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) انخفاضًا بنسبة 13.0% عن الربع الثالث من عام 2022؛ حيث سجلت 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال، كما انخفضت الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 19.2%، وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 18.9% في نفس الفترة؛ في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بمقدار 1.5 مليار ريال، وبنسبة 2.3% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023.
وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 9.4% بمقدار 17.1 مليار ريال؛ حيث بلغت قيمتها 200.0 مليار ريال، مقابل 182.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني 2023) بمقدار 7.3 مليارات ريال وبنسبة 3.8%.
تُعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية؛ حيث شكّلت 28.0% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن الربع الثالث عام 2022 بنسبة 33.7% بمقدار 9.7 مليارات ريال، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" (تمثل 26.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية) التي انخفضت بنسبة 18.5% بمقدار 4.1 مليارات ريال عن الربع الثالث 2022.. في المقابل كانت أهم السلع المستوردة "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 22.0% من إجمالي الواردات، ثم "معدات النقل وأجزاؤها" التي تشكل 18.1% من إجمالي الواردات.
وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 34.3% في الربع الثالث عام 2023، مقابل 42.3% في الربع الثالث عام 2022؛ وذلك نتيجةً للانخفاض في الصادرات غير البترولية؛ حيث بلغ 13.0%، والارتفاع في الواردات الذي بلغ 9.4% خلال هذه الفترة.
بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 49.0 مليار ريال (16.4% من إجمالي الصادرات) في الربع الثالث 2023؛ مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان وكوريا الجنوبية، بقيمة 29.8 مليار ريال (9.9% من إجمالي الصادرات)، و28.5 مليار ريال (9.5% من إجمالي الصادرات)، على التوالي، وكانت كل من الهند، والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، وبولندا، ومصر وتايوان، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 196.2 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 65.4% من إجمالي الصادرات.
وكانت قيمة الواردات من الصين 40.6 مليار ريال (20.3% من إجمالي الواردات) في الربع الثالث 2023؛ مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 17.9 مليار ريال (8.9% من إجمالي الواردات)، و12.1 مليار ريال (6.0% من إجمالي الواردات)، على التوالي، وكانت كل من الهند، وألمانيا، واليابان وسويسرا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، ومصر، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 121.7 مليار ريال؛ وهو ما يمثل نسبة 60.9% من إجمالي الواردات.
يُعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية، بقيمة قدرها 55.5 مليار ريال؛ أي ما يعادل 27.8% من إجمالي الواردات في الربع الثالث 2023، تليه المنافذ الرئيسية الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 19.8%، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.4%، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة 6.5%، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة 6.1%. وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 71.6% من إجمالي الواردات السلعية للسعودية.