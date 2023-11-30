تداول السعودية تدرج شركة "أرماح الرياضية" في نمو - السوق الموازية

من جانبه قال فهد الحقباني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أرماح الرياضية: "تسعى شركة "أرماح الرياضية" إلى تعزيز مكانتها في مجال اللياقة البدنية. ويعتبر الإدراج الناجح للشركة في تداول السعودية علامة فارقة في مسيرتنا؛ إذ تتيح لنا فرصة الحصول على التمويل اللازم لتعزيز إمكانيات الشركة في جوانب التدريب، وتحسين البنية التحتية، والجوانب الإدارية؛ مما يسهّل تحقيق طموحاتنا بالتوسع في المملكة. كما يدعم هذا الإدراج التزامنا بتطوير تكنولوجيا اللياقة البدنية الرائدة التي نتّخذها أساسًا لأعمالنا منذ تأسيس الشركة تعدّ "نمو" سوق الأسهم الموازية لتداول السعودية، وهي منصة بديلة للشركات التي تسعى إلى التوسع وطرح أسهمها في السوق المالية. وتهدف نمو – السوق الموازية إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنويع مصادر التمويل، وتوسيع وتطوير أعمالها وأنشطتها عبر تمكينها من الإدراج بشروط أكثر مرونة من ناحية متطلبات القيمة السوقية ونسبة الأسهم المطروحة، والحدّ الأدنى من عدد المساهمين، وهي متاحة للمستثمرين المؤهّلين فقط، وكانت شركة "أرماح الرياضية" قد طرحت "4,927,958" سهمًا بسعر طرح قدره 28 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.