"سوق الكربون الطوعي الإقليمية" تبيع 2.2 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون

وأردفت ريهام الجيزي: "هدفنا أن نصبح أحد أكبر أسواق الكربون الطوعية في العالم بحلول عام 2030، سوقًا قادرًا على تعويض مئات ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون سنويًّا، وفي ضخ التمويل إلى المشاريع التي تواجه التغير المناخي وترتقي بمستويات العيش في دول الجنوب العالمي. ما حققناه من إنجازات إلى اليوم، إنما يعكس مدى التزامنا بالنجاح طويل الأجل، ومدى قدرتنا على تحقيق طموحاتنا".