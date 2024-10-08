انخفاض أسعار الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بضغطٍ من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق اجتماعاً لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، وبيانات اقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 2639.45 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 %، إلى 2658.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 % إلى 31.66 دولار للأوقية، وارتفعت أسعار البلاتين 0.4 % إلى 976.10 دولار، فيما ربح البلاديوم 0.4 % ليصل إلى 1028.00 دولار.