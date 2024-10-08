انخفاض أسعار الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بضغطٍ من صعود الدولار، بينما يترقب المتعاملون في السوق اجتماعاً لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، وبيانات اقتصادية لاستجلاء مسار خفض أسعار الفائدة هذا العام.