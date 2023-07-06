فهد بن منصور: المملكة تدعم مقترح الهند لإنشاء صندوق Startup20 بتريليون دولار

وأُقيمت أعمال القمة بمشاركة 29 دولة، بينهم 20 هم الأعضاء بشكل رئيسي، وهم المملكة العربية السعودية، والهند، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، كما تمت دعوة 9 دول للمشاركة وهم بنغلاديش، ومصر، وموريشيوس، وهولندا، ونيجيريا، وعمان، وسنغافورة، وإسبانيا، والإمارات.