سوق الأسهم يغلق منخفضًا.. 128 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة

وكانت أسهم شركات: إسمنت حائل، ودلة الصحية، ورعاية، وأنابيب السعودية، والغاز الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وطباعة وتغليف، والمتحدة للتأمين، وجازادكو، والتأمين العربية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.02 % و 8.92 %.